تتضمّن 398.8 ألف اسم.. لجان الإمارات تُسلّم مُرشّحي "الوطني 2023" قوائم بـ"أسماء الناخبين"

وجّهت اللجنة الوطنية للانتخابات، لجان الإمارات، بتسليم المرشحين النهائيين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، قوائم شاملة بأسماء أعضاء الهيئات الانتخابية، التي تضم 398 ألفاً و879 عضواً، وذلك لمساعدة المرشحين النهائيين في التعرف على أعضاء هيئاتهم الانتخابية والتواصل معهم واستقطابهم عبر الحملات الانتخابية.

وأكدت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، خلال ورشة تعريفية نظمتها أخيراً، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام والأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة الوطنية، وجهت لجان الإمارات وتحديداً في المقار الـ 9 المعنية بتسجيل المرشحين على مستوى الدولة، بضرورة توفير قوائم بأسماء الناخبين، وتسليمها شخصياً للمرشحين النهائيين، لافتة إلى أن هذه القوائم ستُسلم شخصياً للمرشحين دون غيرهم.

ومن المقرر أن تفتح مقار لجان الإمارات الـ 9 على مستوى الدولة، أبوابها في تمام 8 صباحاً لتسليم المرشحين، قوائم بأسماء الهيئات الانتخابية، وتشمل تلك المقار كل مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في الطابق الثاني، ومجلس المسعود في العين، والمبني الرئيسي في بلدية منطقة الظفرة، أما في إمارة دبي فقد تم تخصيص قاعة حتا (C&D) في مركز دبي التجاري العالمي، وفي إمارة الشارقة، مبنى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وقاعة الشيخ حميد بن راشد في متحف عجمان، ومبنى وزارة تنمية المجتمع بأم القيوين، ومركز شباب رأس الخيمة الإبداعي في الظيت، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

وحذرت الوزارة المرشحين من استغلال القوائم في التواصل مع المرشحين قبل انطلاق موعد الحملات الانتخابية والمقررة يوم 11 من سبتمبر الجاري، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تنفيذ أي حملات دعائية قبل فترة الدعاية الانتخابية يعتبر مخالفة قانونية قد يترتب عليها إجراءات وعقوبات وفقاً لما هو وارد في التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

ونوهت الوزارة إلى أن اللجان المحلية في كل إمارة ستمنح المرشحين قوائم بأسماء هيئاتهم المحلية، حيث سيحصل 118 مرشحا عن إمارة أبوظبي على قائمة تضم 126779 عضواً ،وسيحصل 57 عضواً من إمارة دبي على قوائم تضم 73181 عضواً، كما ستمنح لجة إمارة الشارقة لـ 50 مرشحاً قوائم بأسماء 72946عضواً، وستمنح لجنة إمارة عجمان لـ 21 عضواً قائمة بأسماء 12600عضواً، وستمنح إمارة أم القيوين مرشحيها الـ 14 قوائم بأسماء 7577 عضواً يمثلون الإمارة، اما رأس الخيمة فقد وفرت قوائم بأسماء 62197 عضواً، سيتم منحها لمرشحيها الـ 34، فيما وفرت إمارة الفجيرة لمرشحيها الـ 15 قائمة بأسماء 43599 عضواً.