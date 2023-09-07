رئيس الدولة يبحث العمل المشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أمس، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي تزور الدولة.

ورحب سموه خلال اللقاء الذي جرى في أبوظبي برئيسة المفوضية الأوروبية، وبحثا مختلف جوانب التعاون، والعمل المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزه لما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

كما استعرض سموه والمسؤولة الأوروبية عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه الدولة نهاية العام الجاري، مؤكدين في هذا السياق، أهمية تعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول فاعلة للتحديات العالمية المشتركة والقضايا الملحة، وفي مقدمتها دفع جهود العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، بما يسهم في إيجاد مستقبل أفضل للبشرية.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الاستثمار محمد حسن السويدي، ووزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، علي سعيد النيادي، وسفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، محمد السهلاوي، والوفد المرافق لرئيسة المفوضية الأوروبية.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أمس، وزير خارجية جمهورية أرمينيا الصديقة، أرارات ميرزويان.

ونقل وزير الخارجية إلى سموه - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - تحيات رئيس أرمينيا، فاهاجن خاتشاتوريان، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار، فيما حمّله سموه تحياته إلى رئيس أرمينيا، وخالص تمنياته لبلده وشعبه الصديق بمزيد من التطور والنماء.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف أوجه العلاقات بين البلدين، التي تشهد نمواً مستمراً وفرص تطوير التعاون وتوسيع آفاقه إلى مجالات أرحب في جميع المجالات التي تدفع التنمية والازدهار، وتخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما استعرض سموه ووزير خارجية أرمينيا عدداً من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي.