هل يمكن تأجيل الرسوم المقررة لحين الفصل في الدعوى ؟

ورد استفسار من قارئ، يقول فيه :

تم فتح ندب خبرة وتمت المعاينة وتم تحويل الدعوي الي محكمة الموضوع .

هل يمكن لي تأجيل رسوم الـ 5% لحين الفصل في الدعوي ؟



الإجابة :

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :

يمكن تأجيل الرسوم بطلب مصحوب بكشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر ولائحة الدعوى ويعرض على اللجنة المختصة للموافقة على التأجيل ليتم تحصيل الرسوم من خاسر الدعوى عند تنفيذ الحكم

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