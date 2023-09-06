54 ألف مستخدم لحافلات تحت الطلب في عجمان خلال النصف الأول

كشفت هيئة النقل في عجمان عن عدد مستخدمي خدمة حافلة تحت الطلب خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن العدد بلغ 54629 مستخدما، بنسبة زيادة 69% عن نفس الفترة من العام الماضي، وبعدد رحلات بلغت 51194 رحلة بنسبة زيادة 74%.

وتعد خدمة حافلة تحت الطلب من الخدمات التي حظيت بشعبية كبيرة من قبل المتعاملين منذ إطلاقها كخدمة نقل داخل إمارة عجمان.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص، المهندس سامي علي الجلاف، أن الهيئة زادت أسطول خدمة حافلة تحت الطلب ضمن خططها التطويرية لمنظومة النقل في إمارة عجمان من خلال إضافة مركبات لتغطية الطلب المتزايد على الخدمة ولخدمة عدد أكبر من المتعاملين.

وأشار إلى أن زيادة أسطول خدمة حافلة تحت الطلب جاء تلبية لرغبة الجمهور، حيث أن المشروع حقق إقبالاً كبيرا من قبل الجمهور، وتتميز الخدمة باختصارها للوقت المستغرق للوصول إلى حافلات المواصلات العامة مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم مع إمكانية طلب المركبة مع تحديد الوجهة المراد الذهاب إليها عن طريق التطبيق الذكي، ويقوم التطبيق بتحديد أقرب مركبة وتوجيه العميل لأقرب موقف افتراضي، حيث يتوفر أكثر من 2700 موقف افتراضي للخدمة.

وأوضح أنه يمكن للجمهور طلب مركبات تحت الطلب (OD) من خلال تطبيق) BOD (Ajmanالمتاح على أجهزة ios والاندرويد ويتيح التطبيق الذكي دفع تعرفة التنقل وتحديد مسار الرحلة من نقطة الانطلاق حتى نقطة الوصول، كما تعمل الخدمة على ربط المناطق بالحافلات العامة الصغيرة وتسهيل حصول العميل على المواصلات العامة، والعمل على تقليل مسافات المشي ووقت الانتظار.