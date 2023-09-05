رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس البولندي

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رسالة خطية من فخامة أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا الصديقة تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة.

تسلم الرسالة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة خلال استقباله سعادة يعقوب سلاويك سفير جمهورية بولندا لدى الدولة في مكتب معاليه في ديوان الرئاسة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء جوانب العلاقات الثنائية وسبل تنميتها والارتقاء بها على جميع المستويات.