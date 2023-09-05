خصم 50% على المخالفات البلدية في الشارقة
أصدر المجلس التنفيذي للشارقة، اليوم، قراراً يمنح بموجبه خصم بنسبة 50% من القيمة الإجمالية للغرامات المالية المترتبة على المخالفات البلدية المرتكبة والتي تم تحريرها قبل صدور القرار، على أن يسري الخصم لمدة 90 يوماً.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن منح المساعدات لملاك المساكن المتضررة من الكوارث الطبيعية في الشارقة، وتختص بموجبه دائرة الخدمات الاجتماعية بمنح المساعدة للمتضررين الذين وقع ضرر على مساكنهم نتيجة للكوارث الطبيعية
وأصدر المجلس قراراً يقضي بإلحاق مركز رعاية الكلاب في إمارة الشارقة التابع لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بمجلس الشارقة الرياضي.
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