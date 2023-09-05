لجنة الشارقة لانتخابات «الوطني» تدقق على محتوى الخطط الانتخابية

عقدت لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي بلديات مدن ومناطق إمارة الشارقة التسع (الشارقة، خورفكان، كلباء، دبا الحصن، الذيد، البطائح، مليحة، المدام، الحمرية)، بهدف وضع الآليات اللازمة لتسهيل الخدمات والإجراءات لمرشحي الإمارة الراغبين في الإعلان عن حملاتهم الانتخابية، وفتح مقار انتخابية في الأماكن المخصصة لذلك في الإمارة، وضمان تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية ومراقبتها، وذلك في إطار تكثيف الجهود لإنجاح مرحلة الحملات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023. وعقد الاجتماع برئاسة رئيس لجنة إمارة الشارقة للانتخابات المستشار عيسى سيف بن حنظل، وبحضور ممثلي بلديات إمارة الشارقة، بمقر اللجنة في مبنى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

وتعمل لجنة الإمارة على التدقيق في محتوى البرامج والخطط الانتخابية، والتأكد من اعتمادها، ومراقبة تنفيذها لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات في فترة الحملات الانتخابية.

وأكدت اللجنة حرصها على تحقيق مبدأ تساوي الفرص والمنافسة النزيهة، ليتمكن كل مرشح من ممارسة حقه في التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد المحددة بالتعليمات التنفيذية للانتخابات.