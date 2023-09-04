الشارقة تحدد آليات الحملات الانتخابية لمرشحي "الوطني"

عقدت لجنة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي بلديات مدن ومناطق إمارة الشارقة التسعة (الشارقة، خورفكان، كلباء، دبا الحصن، الذيد، البطائح، مليحة، المدام، الحمرية)، بهدف وضع الآليات اللازمة لتسهيل الخدمات والإجراءات لمرشحي الإمارة الراغبين في الإعلان عن حملاتهم الانتخابية وفتح مقار انتخابية في الأماكن المخصصة لذلك في الإمارة، وضمان تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية ومراقبتها، وذلك في إطار تكثيف الجهود لإنجاح مرحلة الحملات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

وعقد الاجتماع برئاسة رئيس لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 المستشار عيسى سيف بن حنظل، وبحضور ممثلي بلديات إمارة الشارقة، بمقر اللجنة في مبنى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

وتعمل لجنة الإمارة بالتعاون مع البلديات على مستوى عالٍ من الكفاءة في تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للمرشحين عن إمارة الشارقة، وذلك بتخصيص أماكن خاصة للمرشحين لتقديم معاملات الإعلانات الخارجية وتصاريح المقار الانتخابية (الخيم) في كل بلدية، وكذلك توفير بيانات الشركات الدعائية والإعلانية المعتمدة من البلديات، مشيرة إلى أنه سيتم التدقيق على محتوى البرامج والخطط الانتخابية والتأكد من اعتمادها وفق الاستمارات المخصصة لذلك من اللجنة الوطنية، ومراقبة تنفيذها لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات في فترة الحملات الانتخابية.

وأكدت لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، حرصها على تحقيق مبدأ تساوي الفرص والمنافسة النزيهة، ليتمكن كل مرشح من ممارسة حقه في التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد المحددة بالتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني 2023، وبما يعكس الوعي السياسي للمرشحين ويحافظ على مكتسبات وقيم المجتمع الإماراتي.