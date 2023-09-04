لحظة خروج سلطان النيادي من المركبة دراجون.. فيديو

عاد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض بعد أن أكمل 4000 ساعة عمل في الفضاء، حقق خلالها إنجازات نوعية وتاريخية، رسخت اسم دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً كأول دولة عربية تنجز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، دامت لستة أشهر، في محطة الفضاء الدولية، وتضمنت إجراء تجارب علمية رائدة تسهم في خدمة البشرية والمجتمع العلمي.

وكانت مركبة دراغون، التي تقل طاقم CREW 6، هبطت في وقت سابق من اليوم، على سطح الأرض بنجاح.

ويشار إلى أن النيادي سيخضع للملاحظة الطبية بعد عودته إلى الأرض لمدة 45 يوماً، للتأكد من سلامته، والمشاركة في المقارنة بين حالته قبل بدء المهمة الفضائية وبعدها.