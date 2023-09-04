حمدان بن محمد: بطموح زايد انتقلنا من الصحراء إلى الفضاء

عبر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، عن فخره برائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، وبهذه البصمة الإماراتية في قطاع الفضاء عبر 200 تجربة علمية أجراها النيادي في محطة الفضاء الدولية.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "بطموح زايد، انتقلنا من الصحراء إلى الفضاء ... اليوم مع عودة سلطان النيادي بعد إنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب نتوج مرحلة مهمة في مسيرة شعب لا يعرف المستحيل ... ومن اليوم، نستعد لمهام أخرى في مسيرتنا لمعانقة النجوم لتواصل الإمارات بث الأمل بمستقبل أفضل في نفوس كل العرب. فخورون بسلطان وبهذه البصمة الإماراتية في قطاع الفضاء عبر 200 تجربة علمية أجراها سلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية."