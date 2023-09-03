100 مليون شجرة قرم

تضم دولة الإمارات نحو 60 مليون شجرة قرم تمتد على مساحة 183 كيلومتراً مربعاً، لحماية الشريط الساحلي ودعم التنوع البيولوجي في المنطقة.

ومع قدرتها على التقاط 43 ألف طن من انبعاثات الكربون، تعد غابات القرم في الإمارات بمثابة وسيلة تصريف حيوية للانبعاثات.

ولهذا عززت الدولة طموحاتها لتوسيع غطاء هذه الغابات من خلال زيادة زراعة أشجار القرم إلى أكثر من 100 مليون شجرة إضافية بحلول 2030.