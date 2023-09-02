اعتماد القائمة النهائية للمرشحين لعضوية «الوطني»

اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

وبلغ إجمالي عدد المرشحين والمرشحات 309 في جميع إمارات الدولة. ويأتي ذلك بعد انتهاء فترة تلقي الطعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي الواردة أسماؤهم في القائمة الأولية التي استمرت من 26 إلى 28 أغسطس الماضي، حيث لم تتلقّ اللجنة أي طعون على المرشحين.

ووفقاً للقائمة النهائية، توزع المرشحون على الإمارات على النحو التالي: 118 مرشحاً في إمارة أبوظبي، و57 مرشحاً في إمارة دبي، و50 مرشحاً في إمارة الشارقة، و21 مرشحاً في إمارة عجمان، و34 مرشحاً في إمارة رأس الخيمة، و14 مرشحاً في إمارة أم القيوين، و15 مرشحاً في إمارة الفجيرة.

وأكد وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، عبدالرحمن بن محمد العويس، حرص اللجنة على توفير الإمكانات كافة لضمان تنفيذ عملية انتخابية ناجحة، ترقى لطموحات قيادة دولة الإمارات التي تطمح لتبوّؤ الدولة المراكز الأولى عالمياً في جميع المجالات.

ودعا العويس المرشحين الواردة أسماؤهم في القائمة النهائية، إلى التقيد بقواعد وضوابط الحملات الانتخابية التي نصت عليها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، لتفادي ارتكاب أي مخالفات من شأنها الإخلال بسير العملية الانتخابية.

وشكلت نسبة النساء في قائمة المرشحين النهائية 41%، بواقع 128 مرشحة، توزعن على الإمارات على النحو التالي: 54 في إمارة أبوظبي، و27 في إمارة دبي، و19 في إمارة الشارقة، و12 في إمارة عجمان، وخمس في إمارة رأس الخيمة، وخمس في إمارة أم القيوين، وست في إمارة الفجيرة.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين 181 مرشحاً من الرجال بنسبة 59% من إجمالي عدد المرشحين، موزعين على الإمارات على النحو التالي: 64 في إمارة أبوظبي، و30 في إمارة دبي، و31 في إمارة الشارقة، وتسعة في إمارة عجمان، و29 في إمارة رأس الخيمة، وتسعة في إمارة أم القيوين، وتسعة في إمارة الفجيرة.

وشهدت القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، ترشح 36 من الشباب من الفئة العمرية من 25 إلى 35 عاماً بنسبة 11.65% من إجمالي عدد المرشحين، فيما بلغ عدد المرشحين من الفئة العمرية أكبر من 36 عاماً نحو 273 مرشحاً، بنسبة 88.35% من إجمالي عدد المرشحين. وبحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ستبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين في 11 سبتمبر الجاري لمدة 23 يوماً، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو 26 سبتمبر، وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي 27 و28 سبتمبر، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية للانتخابات.

عبدالرحمن العويس:

«اللجنة الوطنية للانتخابات حريصة على توفير الإمكانات كافة لضمان تنفيذ عملية انتخابية ناجحة».

• 309إجمالي عدد المرشحين والمرشحات في إمارات الدولة.

• 118 مرشحاً في أبوظبي و57 في دبي، و50 في الشارقة و21 في عجمان، و34 في رأس الخيمة، و14 في أم القيوين و15 في الفجيرة.

• 11.65 % نسبة الشباب.. و88.35% من إجمالي عدد المرشحين تجاوزوا 36 عاماً.