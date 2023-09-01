رئيس الدولة يبحث مع نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي العلاقات الأخوية بين البلدين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الكويت الشقيقة، الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح.

ونقل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار، فيما حمّل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الشيخ أحمد فهد الأحمد تحياته إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت، وتمنياته له دوام الصحة والسعادة، ولبلده وشعبه الشقيق مزيداً من الرخاء والرفعة.

وبحث سموه والشيخ أحمد فهد الأحمد العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يلبي تطلعاتهما وشعبيهما الشقيقين إلى التنمية والازدهار، إضافة إلى التنسيق والتعاون المشترك بين دولة الإمارات والكويت في الجوانب المختلفة.

كما استعرض الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من القضايا ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، ووزير دولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، ووزير دولة خليفة شاهين المرر، ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، وسفير الدولة لدى دولة الكويت، الدكتور مطر النيادي.

كما حضره الوفد المرافق لوزير الدفاع الكويتي، وسفير الكويت لدى الدولة جمال الغنيم.