استقبله خالد بن محمد بن زايد.. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي يصل إلى البلاد

وصل إلى البلاد اليوم معالي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع في دولة الكويت الشقيقة.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

ورحب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بمعالي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.