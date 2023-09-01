الخريف مناخيا يبدأ اليوم والحرارة الدنيا تصل لـ 20

أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، ابراهيم الجروان، أن اليوم اول سبتمبر، هو اول ايام فصل الخريف مناخيا في النصف الشمالي من الارض ، ويستمر إلى نهاية نوفمبر .

وذكر الجروان أن درجات الحرارة في المنطقة تنخفض تدريجيا خلال شهر سبتمبر لتكون درجات الحرارة الدنيا دون 20 درجة مئوية في المرتفعات ابتداءا من منتصف سبتمبر ، و في المناطق البرية ابتداءا من منتصف اكتوبر .

وأشار إلى أن الرطوبة ترتفع ويتشكل الضباب والندى صباحا ، وتتوافد السحب من الجهة الشمالية ابتداءا من منتصف أكتوبر، وترتفع فرصة هطول الأمطار ابتداءا من نوفمبر.

وقال إن الموسم الزراعي و العروة الزراعية الخريفية يبدأن في المنطقة حيث تبذر بذور اغلب اصناف الخضروات ، وتنقل فسائل النخيل و تزرع أشتال الفاكهة و الاشجار، ويزهر السدر و تصرم النخيل.

وأوضح أن المعدلات المناخية العامة لشهر سبتمبر : درجات الحرارة 41 - 24 م، الرطوبة النسبية 88 - 32%، الأمطار 2 مم، الضغط الجوي المتوسط 1004mb ، معدل الإشعاع الشمسي 5800 wh/m2.