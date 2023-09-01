رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس طاجيكستان في ضحايا الفيضانات

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تعزية إلى فخامة إمام علي رحمون رئيس جمهورية طاجكستان في ضحايا الفيضانات، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس إمام علي رحمون .