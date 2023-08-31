شرطة رأس الخيمة تحصر عدد المدارس والطلبة في الإمارة

باشرت إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة حصر عدد المدارس الحكومية والخاصة، والمدارس التي تم افتتاحها بداية العام الدراسي الجاري، لرصد عدد الطلبة والخدمات المقدمة في الطوق الخارجي لكل مدرسة، لتوزيع الدوريات المرورية طوال العام الدراسي، بناءً على المعطيات.

وقال مدير الإدارة بالإنابة، المقدم سالم بورقيبة، إن «عدد الطلبة في المدارس يراوح من 300 إلى ما يزيد على 2000 طالب، وقد تكون المدارس التي يوجد بها 300 طالب أحوج إلى الدوريات المرورية بسبب موقعها والطرق المؤدية إليها، فهناك مدارس تقع على طريق رئيس وأخرى في أحياء ومناطق سكنية جديدة، إضافة إلى مساحة المواقف المخصصة لذوي الطلبة والسائقين».

وأكد خلال استضافته في برنامج «العين الساهرة»، عقد اجتماعات بين إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة والشركاء الاستراتيجيين في الإمارة بهدف تسهيل وصول ذوي الطلبة والحافلات المدرسية إلى المدارس، لافتاً إلى وجود طلبة منتقلين من مدارس إلى أخرى يتعين العمل على تسهيل وصولهم إلى مدارسهم الجديدة.

وأشار إلى أن نشر دوريات مرورية في محيط المدارس والمناطق القريبة منها يسهم في الحد من الازدحامات المرورية في التقاطعات والمناطق القريبة منها، ويسهل وصول الطلبة إلى المدارس دون تأخر عن موعد دوامهم الدراسي.

وتابع أن حملات التوعية التي تنفذها شرطة رأس الخيمة استباقية.

وأكد توعية الهيئة التدريسية والعمال والسائقين والطلبة بأهمية الالتزام بالأنظمة المرورية.

وتابع أن «غالبية ذوي الطلبة أبدوا التزاماً كاملاً بالأنظمة المرورية».

وبشأن سلامة الطلبة في الحافلات المدرسية، قال إن «هناك فريق أمن وسلامة يتابع الاشتراطات داخل الحافلات المدرسية، فيما تتولى مشرفة الحافلة مهمة مراقبة الطلبة والتأكد من توقف الحافلة التام قبل صعودهم إليها ونزولهم منها، وعدم الوقوف أثناء سيرها».