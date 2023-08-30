بلدية دبي تُطلق خدمة جديدة لاطلاع المُلاك على بيانات أراضيهم

بلدية دبي خدمة لاطلاع المُلاك على بيانات أراضيهم عبر بوابتها الرقمية، حيث ستتيح الخدمة الجديدة للمتعاملين سهولة الوصول إلى بيانات الأراضي الخاصة بهم، ورخص البناء وشهادات الإنجاز مع إمكانية تحميلها برفقة بيانات الخرائط في مكانٍ واحدٍ، وذلك ضمن جهود بلدية دبي في تقديم الخدمات الرقمية المتكاملة والرائدة التي تعزز من تجربة المتعاملين وتسهل عليهم عملية التقديم على خدماتها بسرعةٍ وبأسلوبٍ منظم.

وقال سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: "تعدّ خدمة اطلاع المُلاك على بيانات أراضيهم إحدى مساعي بلدية دبي الرامية إلى تصميم وتطوير خدمات رقمية مبتكرة، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بخدماتها وتسهيلها أمام المتعاملين، وذلك بما يتماشى مع توجهات إمارة دبي في مجال التحوّل إلى بيئة رقمية شاملة ورائدة بامتياز في مجال توفير الخدمات الحكومية الرائدة، استناداً إلى مبدأ الاستباقية والسرعة والكفاءة في تقديم الخدمات التي توفر لهم أفضل تجربة مستخدم بما يلبي احتياجاتهم مباشرةً وتحقق لهم الرضا والسعادة، وتسهّل عليهم أعمالهم وحياتهم اليومية".

من جهتها أشارت المهندسة مريم عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، إلى أن الخدمة الجديدة ستوفر للمُلاك سهولة الوصول والاطلاع على بيانات أراضيهم وأملاكهم ومعرفة تفاصيل وحالة كل منها من خلال واجهة المتعامل في بوابة بلدية دبي الرقمية، وتهدف هذه الخدمة إلى توفير تجربة مستخدم رقمية سلسة وسريعة وشاملة بما يخص الأراضي والمباني، بحيث تَخدُم المتعاملين من الأفراد والشركات بالأسلوب الأمثل الذي يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وبأقل وقتٍ وجهد.

يمكن للمتعاملين الاستفادة من الخدمة الجديدة من خلال بوابة بلدية دبي الرقمية، عبر الرابط التالي: https://hub.dm.gov.ae/openid/login?usertype=dm_external&locale=en

حيث يقود هذا الرابط إلى لوحة التحكم الخاصة بالمتعامل، الذي يطلب التسجيل عبر الهوية الرقمية، لتظهر بعده البيانات وملخص طلب الخدمة وحالة كل منها.

كما يمكن للمتعامل من خلال الضغط على خيار قطعة أرض استعراض رقمها واسم المنطقة، ونوع الحيازة وتاريخ إصدار مخطط الموقع مع إمكانية تنزيل المخططات، إضافةً إلى استعراض تفاصيل ترخيص البناء الذي يوفر تاريخ الترخيص ونوعه ورقمه ورقم قطعة الأرض ونوع المبنى مع إمكانية تنزيل البيانات. كذلك يتيح خيار شهادة إنجاز المبنى التعرف على نوع الشهادة وتاريخ إصدارها ورقمها ورقم الطلب.