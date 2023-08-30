رئيس الدولة يعزي في وفاة ساري المزروعي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، اليوم، واجب العزاء في وفاة ساري أحمد عيسى المزروعي، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة سويحان في أبوظبي.

وأعرب سموه، عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد وذويه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.