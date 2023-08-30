انضمام منتسبي «الدفاع» والقوات المسلحة وأسر الشهداء إلى «إسعاد»

شهد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب صاحب السمو وزير الدفاع، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ينضم بموجبها منتسبو وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية وأسر الشهداء إلى برنامج «إسعاد» التابع لشرطة دبي، للاستفادة من المزايا والخصومات والعروض المتنوعة التي تقدمها البطاقة للمنضمين إلى برنامجها.

ونوّه الشيخ اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، بالامتيازات التي تقدمها بطاقة إسعاد ودورها الفعال في تحفيز موظفي وزارة الدفاع والقوات المسلحة، مؤكداً أن توقيع المذكرة جاء تقديراً لجهود منتسبي وزارة الدفاع والقوات المسلحة، وحرصاً من الوزارة على استفادة منتسبيها من المزايا التي تقدمها، لما لذلك من أثر إيجابي في تحسين أدائهم الوظيفي وتوفير بيئة عمل داعمة ومساندة لهم، ومساهمة من الوزارة في بناء شراكات فاعلة تدعم وتعزز العمل المؤسسي.

وقال مدير مكتب صاحب السمو وزير الدفاع، اللواء الركن محمد خلفان خميس المهيري، إن توقيع الاتفاقية يعكس التزام وزارة الدفاع بتقديم أفضل الخدمات وأنجحها لمنتسبي الوزارة، وقواتنا المسلحة، كما أنها تجسّد التعاون الاستراتيجي بين مؤسساتنا الوطنية بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء الوطن.

وأكد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، أن توقيع المذكرة يأتي في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تطبيق نهج «روح الفريق الواحد» في العمل الحكومي على مستوى الدولة، كما يجسد توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ببناء شراكات وثيقة بين مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وبما يسهم في دعم وتمكين الموارد البشرية والعمل الحكومي المشترك.

وتابع: «بفضل جهود شرطة دبي والفريق عبدالله خليفة المري، تحولت بطاقة إسعاد إلى علامة فارقة في مسيرة تعزيز سعادة وجودة حياة المواطنين والموظفين الحكوميين، والارتقاء بمستويات ومؤشرات الرعاية الاجتماعية في إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام».

من جانبه، أكد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، أن الاتفاقية تأتي تماشياً مع توجهات دولة الإمارات التي تضع رفاهية المواطن والارتقاء بجودة حياته وتعزيز سعادته ضمن الأولويات الاستراتيجية.

أحمد بن طحنون:

• «الخطوة تأتي تقديراً لجهود منتسبي وزارة الدفاع والقوات المسلحة».

عبدالله البسطي:

• «نعمل في إطار الفريق الواحد في العمل الحكومي على مستوى الدولة».

عبدالله المرّي:

• «الدولة تضع رفاهية المواطن والارتقاء بجودة حياته وتعزيز سعادته ضمن الأولويات الاستراتيجية».