«الوطنية للانتخابات» تعلن عدم تلقيها طعوناً

انتهت، أمس، فترة تقديم الطعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 الواردة أسماؤهم في القائمة الأولية، التي استمرت ثلاثة أيام (من 26 حتى 28 أغسطس الجاري).

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عدم تلقيها أية طعون على المرشحين الذين وردت أسماؤهم في القائمة الأولية للمرشحين.

وكانت اللجنة أعلنت القائمة الأولية للمرشحين في 25 أغسطس الجاري، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين 309 في جميع إمارات الدولة، من بينهم 128 من النساء. وسيتم الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية في الثاني من سبتمبر المقبل، على أن تبدأ الحملات الانتخابية من 11 سبتمبر إلى الثالث من أكتوبر المقبلين، وسيكون آخر موعد لتلقي طلبات انسحاب المرشحين 26 سبتمبر المقبل، على أن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين يومي 27 و28 سبتمبر المقبل، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية للانتخابات.

وأهابت اللجنة بالمرشحين الاطلاع على القواعد والأحكام المتعلقة بالانتخابات، خصوصاً المتعلقة بالحملات الانتخابية؛ لضمان سيرها وفقاً لما قررته التعليمات التنفيذية للانتخابات. وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC) المتوفر على متجري أبل ستور وغوغل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة «واتس أب» على الرقم (600500005).

• اللجنة دعت المرشحين إلى الاطلاع على القواعد والأحكام في ما يتعلق بالحملات الانتخابية.