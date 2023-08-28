شرطة رأس الخيمة تنفذ «خطة مرورية شاملة»

حذرت شرطة رأس الخيمة السائقين من خطورة عدم الالتزام بالوقوف الكامل للمركبات عند فتح ذراع «قف» للحافلات بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، لضمان عبور الطلبة، وتجنباً للتعرض للمخالفة والغرامة المالية وقدرها 1000 درهم و10 نقاط مرورية، تحت بند «عدم التوقف عند مشاهدة الإشارة الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس». وأضافت أن إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة أطلقت حملة مرورية شاملة تحت شعار «أبناؤنا أمانة»، استعداداً للعام الدراسي الجديد 2023-2024 من خلال تنظيم وتفعيل خطة مرروية شاملة بالتعاون مع إدارة مراكز الشرطة الشاملة - أفرع المرور والشركاء الاستراتيجيين، بما يعزز تأمين عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية للجميع، خصوصاً طلبة المدارس.

وأكدت شرطة رأس الخيمة مناقشة الخطة المرورية للعام الدراسي الجديد التي ركزت على تكثيف الدوريات المرورية على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية وأمام المدارس، لتنظيم حركة السير والمرور وتسهيل حركة الحافلات المدرسية، والتأكد من موثوقية معابر المشاة لتأمين السلامة المرورية للطلبة أثناء النزول من المركبات ووصولاً إلى مداخل المدارس.

• تكثيف الدوريات المرورية على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية وأمام المدارس.