الطقس صحو إلى غائم جزئياً

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، ويكون رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكّل الضباب والضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وقال المركز إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً وفي بحر عمان يكون خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:08 والمد الثاني عند الساعة 50:18، والجزر الأول عند 43:13 والجزر الثاني عند الساعة 01:43.