"الداخلية" تدعو للالتزام بتعليمات وقوانين المرور مع بدء العام الدراسي‎

دعت وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، بمناسبة انطلاق العام الدراسي 2023 -2024 ، إلى تعزيز الإلتزام بتعليمات الأمن والوقاية والسلامة المرورية، لافتة الى اعلانها اليوم الأول 28 أغسطس كمبادرة مرورية وطنية تحت شعار " يوم بلا حوادث " للتأكيد على أهمية التوعية واشتراطات السلامة المرورية.

وذكرت ان مبادرة الوزارة التشجيعية تضمنت خصم (4 ) نقاط مرورية سوداء مكآفاة للملتزمين بالمشاركة في التوقيع على التعهد الخاص بالمبادرة والمتوفر عبر الرابط الذي تم الإعلان عنه في مواقع وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة إلى جانب عدم تسجيل حوادث أو مخالفات مرورية بهذا اليوم.

وأكدت الوزارة أهمية استثمار هذا اليوم في تعزيز فعاليات التوعية من خلال المؤسسات والأفراد وأولياء الأمور وإعطاء أولوية للحديث حول السبل الصحيحة والاشتراطات الوقائية للسلامة عند ركوب الحافلات المدرسية وعند قطع الطريق وأهمية احترام مسارات المشاه ، والسرعات المقرر بمحيط المدارس ، داعية الجميع للتعاون والالتزام من مجتمع محلي وسائقين ومشرفي حافلات وطلبة وأولياء الأمور والقائمين من الاداريين على المدارس ،لتكون السلامة شعار يتحقق على أرض الواقع وثقافة مرورية مترسخة.

وأكدت أهمية الالتزام بعدم الانشغال بغير الطريق عن طريق استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة، والالتزام بخطوط السير، وعدم القيادة في حال الإرهاق البدني، والالتزام بإشارة قف المُستخدمة في الحافلات المدرسية وعدم تجاوزها من أجل السلامة العامة وتفادياً لوقوع حوادث، مؤكدة على أن سائقي الحافلات المدرسية مُطالبون بتطبيق كافة معايير السلامة العامة والالتزام بالقوانين المرورية حتى تكون بداية العام الدراسي آمنة وبلا حوادث.