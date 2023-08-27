"براند دبي" يصدر دليلاً تفاعليا جديداً يشمل خصومات وعروضاً حصرية مميزة بـ "يوم المرأة الإماراتية"

تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية، أطلق "براند دبي" الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، دليلاً تفاعلياً جديدا يتضمن في هذه المناسبة خصومات وعروضا حصرية مميزة لجميع النساء على قائمة منوعة من المنتجات في عدد من المتاجر ومنافذ البيع والمطاعم وصالونات التجميل، وذلك تقديرا لدور المرأة الإماراتية وتفانيها في خدمة المجتمع، وتكريما لما قدمته لدعم مسيرة التنمية والتقدم والازدهار ، وتأكيداً لنهج دبي في تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ركناً رئيسياً ودعامة أساسية لاقتصاد دبي.

واحتفالاً بهذا اليوم الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام، يركز الدليل الجديد الذي يحمل عنوان "من دبي إلى المرأة الإماراتية"، على جعل هذا اليوم تجربة تسوق ممتعة لا تنسى للمرأة من خلال تسليط الضوء على قائمة بالغة التنوع والتميز من المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال والتجارب الناجحة في مختلف المجالات التي تشمل منافذ المأكولات والمشروبات الخفيفة والمطاعم والكافيهات ومتاجر الأزياء وصالونات التجميل ومحال الورود والمجوهرات، وغيرها من منافذ البيع والمتاجر، التي تتيح للنساء زيارتها للاستفادة من العروض الخاصة التي تقدمها في ذلك اليوم.

كانت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية قد أطلقت "يوم المرأة الإماراتية"، والذي يصادف يوم 28 أغسطس من كل عام، تقديراً لدور المرأة الإماراتية الفعال وتضحياتها الكبيرة وتفانيها في بناء الأجيال والوطن، وتأكيداً على إيمان القيادة الرشيدة بالدور الفاعل لها في بناء المجتمع، ودفعها نحو مواصلة تحقيق أعلى المكاسب لها ولمجتمعها. وتقام هذه المناسبة هذا العام تحت شعار" نتشارك للغد".

وقالت شيماء السويدي، مديرة براند دبي: " يعكس دليل "من دبي إلى المرأة الإماراتية" الذي صدر بمناسبة يوم المرأة الإماراتية التزامنا بتمكين وتكريم المرأة وتقديرا لدورها الفاعل في المجتمع، ، باعتبارها من ركائز المجتمع وأركانه الأساسية، حيث يعتبر هذا اليوم فرصة للتعبير عن الفخر بالمرأة الإماراتية والاعتزاز بإنجازاتها على كافة الأصعدة بفضل الدعم اللامحدود والمساندة القوية من جانب قيادتنا الرشيدة التي لم تدخر جهداً في تعزيز دور المرأة في المجتمع في شتى المجالات والقطاعات واعترافاً بجهودها الرائدة في مسيرة التنمية المستدامة، باعتبارها عنصراً فاعلاً في التنمية الاقتصادية للدولة وتقدمها وازدهارها"

كما يسلط الدليل التفاعلي، الضوء على بعض المشاريع الناشئة والمتميزة من أعضاء مبادرة "بكل فخر من دبي" إحدى مبادرات "براند دبي" الهادفة إلى دعم رواد الأعمال والشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها. وتوفر المبادرة للشركات المحلية مجموعة متكاملة من أساليب الدعم بما يشمل تيسير المشاركات في الفعاليات الخارجية وتوفير التغطية الإعلامية اللازمة وذلك بالاعتماد على شبكة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين من الهيئات والمؤسسات المحلية والعالمية.

ويمكن الحصول على الدليل التفاعلي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية المقدم من "براند دبي" من خلال الرابط:

https://www.dubaidestinations.ae/guides/PDF/EmiratiWomensDay.pd