35 % خصماً عند السداد المبكر للمخالفات المرورية في أبوظبي

اعلنت شرطة أبوظبي عن مبادرة «بادر واستفد»التى توفر مزايا للسداد المبكر للمخالفات المرورية، إذ تقدم خصماً بقيمة 35% عند سداد المخالفة خلال 60 يوماً، وخصماً بقيمة 25% عند الدفع بين 60 يوماً إلى سنة، كما يمكن تقسيط قيمة المخالفات المرورية من دون فوائد من خلال البنوك المتعاقدة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي حملة توعية تحت شعار «بادر واستفد»، لحث الجمهور على الاستفادة من التسهيلات والخصومات والخدمات المتعلقة بالسداد المبكر للمخالفات المرورية، وتجديد المركبات، ضمن مساعيها لإسعاد الجمهور، وتقديم خدمات ذات جودة عالية لنيل رضا وثقة المجتمع.