حمدان بن محمد: رعاية الإنسان وتحقيق سـعادته أسمى ما نسعى له

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن «المواطن سيبقى أولاً وثانياً وثالثاً، وستبقى رعاية الإنسان وصون كرامته وتحقيق سعادته أسمى ما نسعى له».

وقال سموه بتدوينة على منصة «إكس»، في تعليق له على فيديو من هيئة تنمية المجتمع بدبي: «سرّني الموقف الرائع للأخ جمال عبدالرحمن من هيئة تنمية المجتمع بدبي، والذي يعكس قيمنا المجتمعية وثقافتنا التي تحث على احترام الكبير وعون الصغير والتواضع للناس».

وأضاف سموه: «نحن حكومة وسلطة لخدمة الناس، ولسنا سلطة عليهم كما علّمنا صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. أشكر فريق هيئة تنمية المجتمع بقيادة الأخت حصة بوحميد على حرصهم لخدمة مجتمع دبي ومواطنيه كبارهم وصغارهم.. وجهودهم وتواجدهم في الميدان».

وتابع سموه بالقول: «في دبي المواطن سيبقى أولاً وثانياً وثالثاً.. وستبقى رعاية الإنسان وصون كرامته وتحقيق سعادته هي أسمى ما نسعى له».