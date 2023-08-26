309 مرشحين بالقائمة الأولية لانتخابات المجلس الوطني

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أمس، القائمة الأولية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 في جميع إمارات الدولة، بعد انتهاء مرحلة تسجيل المرشحين، والتي استمرت لمدة أربعة أيام، خلال الفترة 15-18 من شهر أغسطس الجاري.

وبلغ إجمالي عدد المرشحين ضمن القائمة الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 309، موزعين على الإمارات بواقع 118 مرشحاً في إمارة أبوظبي، و57 مرشحاً في إمارة دبي، و50 مرشحاً في إمارة الشارقة، و21 مرشحاً في إمارة عجمان، و34 مرشحاً في إمارة رأس الخيمة، و14 مرشحاً في إمارة أم القيوين، و15 مرشحاً في إمارة الفجيرة.

وتواصل المرأة الإماراتية مشاركاتها الفاعلة في مسيرة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي خلال الدورة الانتخابية الخامسة؛ إذ ضمت القائمة الأولية للمرشحين 128 مرشحة بنسبة 41% من إجمالي عدد المرشحين، وتوزعن على الإمارات بواقع 54 في أبوظبي، و27 في دبي، و19 في الشارقة، و12 في عجمان، و5 في رأس الخيمة، و5 في أم القيوين، و6 في الفجيرة. وضمت القائمة الأولية للمرشحين 181 مرشحاً من الرجال بنسبة 59% من إجمالي عدد المرشحين، موزعين على الإمارات بواقع 64 في أبوظبي، و30 في دبي، و31 في الشارقة، و9 في عجمان، و29 في رأس الخيمة، و9 في أم القيوين، و9 في الفجيرة.

وشهدت القائمة الأولية للمرشحين في جميع إمارات الدولة، ترشح 36 من الشباب من الفئة العمرية من 25 إلى 35 عاماً، بنسبة 11.65% من إجمالي عدد المرشحين.

ويترجم حرص الشباب الإماراتي على الترشح في انتخابات المجلس الوطني، نظرة القيادة للشباب المواطن على أنهم ركيزة من ركائز التطور الشامل والمستدام الذي تشهده الدولة، وأنهم رافد رئيس لتوطيد نهج تعزيز المشاركة السياسية الذي انتهجته دولة الإمارات.

فيما بلغ عدد المرشحين في القائمة الأولية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي في جميع إمارات الدولة، من الفئة العمرية أكبر من 36 عاماً 273 مرشحاً بنسبة 88.35% من إجمالي عدد المرشحين.

• 36 مرشحاً من الشباب بعُمر 25 إلى 35 عاماً بنسبة 11.65%.

• 118 مرشحاً في أبوظبي و57 في دبي و50 في الشارقة و21 في عجمان و34 في رأس الخيمة و14 في أم القيوين و15 في الفجيرة.

• 41 % من إجمالي عدد المرشحين نساء، و181 مرشحاً من الرجال بنسبة 59%.

• 273 مرشحاً أكبر من 36 عاماً بنسبة 88.35% من إجمالي عدد المرشحين.