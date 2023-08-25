هل يحق للرجل استرداد سيارة سجلها باسم زوجته ؟

سؤال :

ورد استفسار من قارئ، يقول فيه : اشتريت سيارة جديدة، وقمت بتسجيلها باسم زوجتي ، والسبب في ذلك هو تراكم المخالفات المرورية على ملفي المروري، ثم بعد أقل من سنة، حدثت خلافات بيننا ووقع الطلاق، ورفضت إرجاع السيارة لي مرة أخرى.

فهل يمكن اثبات حقي في ملكة السيارة واسترجاع أمانتي لديها بموجب مستندات شراء السيارة باسمي .

الإجابة :

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :

طالما أن السيارة تم تسجيلها باسم الزوجة حال قيام الزوجية فإن ما جرت عليه أحكام القضاء أنها هبة من الزوج لزوجته ومن ثم تخضع لأحكام الهبة التي من بينها أنه يمتنع الرجوع في الهبة من أحد الزوجين للآخر.



يمكنكم ارسال الأسئلة والاستفسارات القانونية في كافة نواحي الحياة عبر البريد الإلكتروني (abuabeda@emaratalyoum.com)