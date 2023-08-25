تعيين ميثا السويدي مديراً تنفيذياً لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام

أعلن مجلس الإمارات للإعلام عن تعيين سعادة ميثا ماجد السويدي مديراً تنفيذياً لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية.

وستتولى ميثا السويدي مهام الإشراف على رسم سياسات واستراتيجيات مجلس الإمارات للإعلام، واقتراح الأنظمة اللازمة لتعزيز قطاع الإعلام، فضلاً عن تطوير الشراكات المحلية والدولية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمجلس، ويعزز مكانة الدولة مركزاً إعلامياً عالمياً مرموقاً.

بدأت ميثا السويدي مسيرتها المهنية عام 2009 في التسويق والاتصال الإعلامي في مجموعة تيكوم للاستثمارات والمناطق الحرة التابعة لها ، منها مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستوديوهات ومدينة دبي للإنترنت.

وعملت سابقاً ضمن الفريق التنفيذي المؤسس لحي دبي للتصميم ، لتتولى لاحقاً منصب المدير التنفيذي للاستراتيجية والاتصال وتطوير الأعمال.

وانضمت ميثا السويدي للحكومة الاتحادية، في العام 2018 كمستشار برامج ومشاريع في وزارة الثقافة والشباب، وأشرفت على إدارة الاتصال الحكومي، ومكتب إدارة المشاريع، وإدارة الشراكات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، ومن ثم التحقت بمكتب رئاسة مجلس الوزراء لقيادة المشاريع الاستراتيجية في مكتب التطوير الحكومي والمستقبل.