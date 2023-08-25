سلطان القاسمي يعتمد 18 منحة دراسية لـ «ذوي الإعاقة»

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 18 منحة دراسية إضافية للطلبة المواطنين، من فئة ذوي الإعاقة، بالعام الدراسي 2023-2024، لتمكينهم من إكمال مسيرتهم العلمية، بالتعاون مع مركز الموارد لذوي الإعاقة، التابع لـ«جامعة الشارقة».

كما وجّه صاحب السمو حاكم الشارقة، برنامج «إسكان الشارقة»، بتسليم 151 مسكناً حكومياً للمواطنين بمجمع الساف في كلباء، خلال الشهر المقبل، على أن يتم إنهاء وتسليم المرحلة الثانية، المكونة من 263 مسكناً، بداية العام المقبل.