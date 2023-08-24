مناشدة

ناشد أولياء أمور طلبة، مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والجهات المعنية، مساعدة الطلبة الذين لم يوفقوا في مادة واحدة في الامتحانات النهائية للعام الدراسي أو في امتحانات الدور الثاني (الإعادة)، خصوصاً الذين يحتاجون إلى درجة واحدة أو درجتين على الأكثر ليتمكنوا من اجتياز هذه المادة، مراعاة لمستقبل الطلبة الذين يضطرون إلى إعادة السنة الدراسية.

أعمال طرق

شكا أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة بمنطقة مويلح في إمارة الشارقة، من صعوبة حركة المرور في محيط المدارس بسبب أعمال الطرق التي تُنفّذ في هذه المنطقة، ما يستنزف وقت الطلبة وجهدهم في الرحلة من المدرسة وإليها، وقد يتسبب في إلحاق ضرر بهم بسبب التزاحم.

إزعاج

اشتكى سكان في منطقة قرية جميرا الدائرية من عدم التزام إحدى شركات المقاولات بالمواعيد المصرح بها في تنفيذ عمليات البناء. وقال السكان إنهم لا يستطيعون الخلود للنوم بسبب الأصوات المزعجة.

أسعار

اشتكى مستهلكون من ارتفاع الأسعار المبالغ فيه في بعض المطاعم، مؤكدين أن سعر «سندويش» الدجاج يباع في أحدها بـ35 درهماً، فيما لا تتعدى كمية الدجاج فيه 70 غراماً، في وقت رفعت فيه مطاعم سعر الطبق الرئيس من 45 إلى 62 درهماً.

نشر

اقترح صحافيون على المؤسسات الحكومية نشر البيانات والإحصاءات والدراسات الحديثة المتعلقة بخدماتها على مواقعها الإلكترونية، أسوة ببعض الجهات الاتحادية، للاستفادة منها بسهولة ودقة في عمل الأبحاث والتقارير العلمية والصحافية.

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