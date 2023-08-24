نقل مهام إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية إلى دائرة القضاء

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن المنشآت العقابية والإصلاحية في إمارة أبوظبي، تُنقَل بموجبه اختصاصات إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية ومؤسَّسات الأحداث في الإمارة من القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى دائرة القضاء - أبوظبي. القانون الذي يسري اعتباراً من 1 يناير العام المقبل سيعزز منظومة الإصلاح وإعادة التأهيل في الإمارة.