«الأمن السيبراني» يحذر من استهداف مدارس مع قرب الدراسة

دعا مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في الدولة، والأفراد إلى أخذ الحيطة والحذر من أي هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية، والأصول الرقمية التعليمية، وذلك مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، الذي يتطلب إنجاز العديد من المعاملات بشكل رقمي.

وأكد أن المخترقين ينتهزون هذه الفترة مع قرب العودة إلى المدارس لاستهداف الأفراد والمؤسسات التعليمية بطرق احتيال وخداع وتهديد وابتزاز وغيرها من الاختراقات السيبرانية، داعياً المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة إلى تفعيل الخطة الوطنية للتهديدات السيبرانية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لمشاركة البيانات باستباقية، والتصدي للهجمات الخبيثة.

وشدّد المجلس على أهمية التصدي للهجمات السيبرانية، وتفعيل منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني، ورفع وعي الجهات لأي نشاطات إلكترونية مشبوهة قد تضر بيئاتهم.