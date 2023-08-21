تركيب 612 جهاز «أمان» في منشآت الشارقة

أعلنت شركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة، عن تركيب أكثر من 612 جهاز إنذار مبكر «أمان»، وتلقي أكثر من 740 طلب تسجيل خلال النصف الأول من العام الجاري، ليرتفع مجموع المنشآت المسجلة في النظام إلى 10 آلاف و367 منشأة، وذلك بالشراكة والتنسيق مع هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني، ما يسهم في تحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة العامة في الإمارة.

وقال مدير إدارة المشاريع، عبدالله عبدالعزيز المدفع، إن تركيب نظام «أمان» هو مؤشر حقيقي على مدى وعي الجهات والمنشآت بأهمية النظام لحماية أفراد المجتمع من مخاطر الحرائق على مدار الساعة، ضمن منظومة إنذار متكاملة ومزوّدة بأحدث التقنيات الحديثة للإبلاغ الفوري في حال نشوب الحريق أو الحالات الطارئة. وأكد المدفع السعي المستمر للوصول إلى جميع الجهات والمرافق التي ينطبق عليها قرار تركيب وربط نظام «أمان» لحماية المباني من الحرائق والحوادث في نهاية العام الجاري، مشيراً إلى إطلاق النظام الإلكتروني للتسجيل فيه، إلى جانب إمكان التواصل مع «ساند».

وتابع أن تركيب نظام «أمان» يسهم في الحد من وقوع الحرائق، وفي سرعة استجابة فرق الإنقاذ والإطفاء في هيئة الشارقة للدفاع المدني، وبالتالي تلافي الخسائر البشرية والمادية وتداعياتها، من خلال الكشف المبكر عن الحرائق، مجدداً دعوته للجهات الحكومية والخاصة والمنشآت الصناعية والتجارية والمباني السكنية، لتركيب نظام الإنذار المبكر «أمان» من أجل الوصول إلى مجتمعٍ خالٍ من الأخطار. ويعمل نظام الإنذار المبكر على ربط أنظمة الحريق في المنشآت بغرفة عمليات الإدارة العامة للدفاع المدني وغرفة العمليات والتواصل في «ساند»، ما يتيح الحصول على إشعار فوري حال نشوب حريق في المنشأة.

ويعتمد «أمان» تقنية متطورة لتحديد مواقع الحرائق عند وقوعها، وتنبيه الفرق المعنية على الفور. فيما تعمل الفرق الفنية في مختبر «ساند» على تطوير البروتوكول الذي يعمل عليه النظام، بحيث يمكن إضافة خدمات تعمل على زيادة الوقاية من المخاطر في المنشآت، ويقوم الفريق أيضاً باختبار الأجهزة التقنية المتوافرة في السوق، واعتماد ما يتوافق مع المواصفات العالمية المعتمدة.