550 ألف درهم من «دبي الإسلامي» لطباعة «المصحف» وتوزيعه حول العالم

قدم بنك دبي الإسلامي تبرعاً بقيمة 550 ألف درهم إلى جمعية دار البر، لتخصص لمشروع طباعة المصحف الشريف، تعزيزاً لجهود حفظ ورعاية كتاب الله، تبارك وتعالى، ودعماً لحفظته وقرائه، لينضم التبرع الجديد للبنك إلى سلسلة طويلة وممتدة من مبادراته الحية، وإسهاماته الكبيرة، في إطار أعمال البر والإحسان ومشروعات الخير والعمل الإنساني والتنمية المجتمعية.

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر، الدكتور محمد سهيل المهيري، أن بنك دبي الإسلامي شريك استراتيجي أساسي داعم لمبادرات الجمعية الإنسانية ومشروعاتها الخيرية المتنوعة، منذ نشأتها قبل نحو 44 عاماً، في مختلف المجالات الإنسانية والخيرية والخدمية الحيوية، مشيراً إلى أن الجمعية تتولى لاحقاً توزيع «المصحف الشريف» في أنحاء متعددة في العالم، حيث المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، ليستفيد منه آلاف المسلمين المحتاجين في دول عدة.

وقال المهيري إن «دار البر» تعمل على تعزيز شراكاتها الوطنية الاستراتيجية، مع العديد من مؤسسات القطاعين الخاص والعام في الدولة، دعماً للمحتاجين وذوي الدخل المحدود داخل الإمارات، وتوفيراً لمتطلبات الفقراء والمنكوبين في دول عدة، امتثالاً لقيم ديننا الحنيف، وترجمةً للسياسة الإنسانية للدولة في حب الخير.