الشباب الأكثر إقبالاً على الترشح لـ «الوطني» في الشارقة

شهدت لجنة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، إقبالاً كبيراً من قِبل المسجلين الراغبين في الترشح من المواطنين والمواطنات من فئة الشباب، على مدار أربعة أيام متتالية (انتهت أمس)، وفق رئيس اللجنة المستشار عيسى سيف بن حنظل، الذي أكد أن اللجنة تستعد للمرحلة المقبلة بعد الانتهاء من اعتماد أسماء المرشحين. وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن اللجنة تستعد للمرحلة المقبلة، حسب الجدول الزمني، بعد إعلان القوائم الأولية للمرشحين في تاريخ 25 أغسطس الجاري، ومن بعدها مباشرة سيفتح باب قبول الطعون، ومن ثم إعلان القائمة النهائية.

وتابع أن اللجنة مستمرة في أداء أعمالها ومهامها في العملية الانتخابية، من خلال اعتماد الاستمارات، وترخيص المقار، وتسجيل الوكلاء عن المرشحين.

وخصصت اللجنة فريقاً للردّ على استفسارات الراغبين في الترشح، ممن يواجهون مشكلة في عملية التسجيل الإلكتروني، سواء من داخل الدولة أو خارجها، والعمل على حلها في أسرع وقت.

ومرت عملية التسجيل بإجراءات عدة، تنجز خلال دقائق محدودة، تبدأ بعملية التدقيق على الأوراق، ثم دفع الرسوم، ثم التسجيل عن طريق الهوية الإلكترونية.