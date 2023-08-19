مشاركة واسعة في التسجيل لـ «الوطني» بعجمان   

أنجزت لجنة إمارة عجمان بنجاح عملية استقبال طلبات المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وسط ارتياح عام من أعضاء الهيئة الانتخابية المتقدمين للترشح، لما شهدته من تسهيلات ودقة عالية من قبل فريق العمل منذ اللحظة الأولى لفتح باب التسجيل حتى انتهاء المدة المحددة.

وأكد رئيس اللجنة، راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، عدم تسجيل ملاحظات أو أعطال تقنية على إجراءات عملية التسجيل الإلكتروني، مشيراً إلى أن عملية تقديم الطلبات جرت وفق الخطة والآليات الموضوعة. وقال إن المشاركة الفاعلة عكست وعياً مجتمعياً بأهمية الحدث، وبالدور الحيوي الذي يلعبه المجلس، مشيداً بالتزام المتقدمين للترشح المعايير والضوابط والاشتراطات المعتمدة، والتسجيل عبر المنصات المخصصة للترشح عن بعد. وثمّن في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة، وحرصها على الارتقاء بالتجربة الانتخابية، من خلال تسهيل وتسريع وتبسيط العملية الانتخابية في مراحلها كافة.

كما أشاد بجهود أعضاء لجنة إمارة عجمان والفريق التنفيذي، وتفانيهم في العمل أثناء التحضير لعملية التسجيل، وخلال أيام التسجيل لاستقبال طلبات المرشحين.

وأوضح أن عملية التسجيل شهدت مشاركة شرائح المجتمع كافة لاسيما النساء والشباب.