غلق باب الترشح لانتخابات «الوطني 2023»

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، انتهاء مرحلة تسجيل المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، في تمام الـ12 من ظهر أمس، بعد أن استمرت أربعة أيام (15 إلى 18 أغسطس الجاري). وأشارت اللجنة إلى أنها ستعلن القوائم الأولية للمرشحين بتاريخ 25 أغسطس، بعد الانتهاء من تدقيق جميع طلبات الترشح المقدمة، للتأكد من توافر الشروط الدستورية كافة المطلوبة في طالب الترشح، وكذلك بعد مراجعة المتطلبات الأخرى التي وضعتها اللجنة الوطنية للانتخابات.

وتلقت اللجنة طلبات الترشح من خلال الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على الموقع الإلكتروني للجنة www.uaenec.ae، أو التطبيق الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات ـ uaenec)، المتوافر على متجري أبل ستور وغوغل بلاي، وكذلك عبر تسعة مراكز تسجيل موزعة على أنحاء الإمارات، لمن تعذر عليه التسجيل عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي.

ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ستلي مرحلة إعلان القائمة الأولية للمرشحين مباشرة، فترة تقديم طلبات الطعون على المرشحين في الفترة من 26 إلى 28 أغسطس؛ بحيث ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على الطعون كافة، خلال الفترة من 29 إلى 31 أغسطس، على أن يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية في الثاني من سبتمبر المقبل.

وحسب الجدول الزمني، ستبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين بتاريخ 11 سبتمبر ولمدة 23 يوماً، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو تاريخ 26 سبتمبر، وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي 27 و28 سبتمبر، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية.

وتتوافر المزيد من المعلومات عن الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، والتطبيق الذكي للجنة، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، أو عبر خدمة الـ«واتس أب» على الرقم (600500005).

• تقديم طلبات الطعون خلال الفترة من 26 إلى 28 أغسطس.

• 11 سبتمبر المقبل انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين.. لمدة 23 يوماً.

• 26 سبتمبر آخر موعد لانسحاب المرشحين.