الراغبون في الترشح لـ «الوطني».. من جميع فئات المجتمع بدبي

أكد رئيس لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، عيسى المطيوعي، تنوع فئات أعضاء الهيئات الانتخابية الذين سجلوا للترشح لانتخابات المجلس الوطني، من الرجال والنساء، والموظفين وأصحاب الأعمال، إضافة إلى أصحاب همم.

وتابع أن عملية تسجيل الراغبين في الترشح بالانتخابات انتهت، أمس، بنجاح، مضيفاً أن الدورة الانتخابية الحالية تميزت بتوفير نظام التسجيل عن بعد، سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي.

وأضاف أن اللجنة ضمت عدداً من الموظفين المدربين والمؤهلين لتسجيل المرشحين الذين حضروا إلى مقر اللجنة في مركز دبي التجاري، أو تلقوا اتصالات من الراغبين في الترشح، الذين سجلوا بياناتهم عن بُعد، وردوا على استفساراتهم، وشرحوا لهم إجراءات التسجيل.

وأفادت اللجنة الوطنية للانتخابات بأنه يحق لكل ناخب الطعن على ترشح أحد الناخبين الآخرين في الإمارة التي ينتمي إليها، لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، وفقاً لثلاثة شروط، هي أن يكون الطعن مبنياً على أسباب جدية ومقبولة، وأن يُقدم إلى لجنة الإمارة خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية، وأن يودع مقدم الطعن مبلغ 3000 درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة (يُرد له إذا صدر القرار لمصلحته).