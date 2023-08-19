مواطنون يؤكدون سهولة التسجيل لـ «الوطني» إلكترونياً

قال عضو لجنة إمارة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، أحمد عبيد الطنيجي، إن معظم المواطنين الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي في إمارة رأس الخيمة، فضلوا التسجيل من خلال منصات اللجنة الوطنية للانتخابات، عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، على الحضور بأنفسهم إلى مركز شباب رأس الخيمة الإبداعي، مقر اللجنة، بسبب سهولة إجراءات التسجيل.

وأكد الطنيجي انتهاء عملية التسجيل لعضوية المجلس، أمس، مضيفاً أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن أسماء المرشحين.

ورصدت «الإمارات اليوم» خلال أيام الترشح الأربعة للانتخابات سهولة الإجراءات التي اتبعتها اللجنة لتسجيل الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني 2023.