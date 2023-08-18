لوتاه: تسجيل المتقدمين للترشح يسير بشكل جيد ومرضٍ للجميع

أفاد وكيل وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي، طارق لوتاه، بأن زمن تسجيل الراغب للترشح في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، لا يتجاوز خمس دقائق عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، وكذلك في مراكز التسجيل، وقد تقل هذه المدة إلى دقيقة واحدة، وذلك على حسب فئة العمل، إذ إن البعض غير مطالب بتحميل وثائق أو شهادات فينهي إجراءات التسجيل في دقيقة.

وأضاف في تصريحات صحافية، على هامش زيارته للجنة إمارة دبي، أمس، أن اللجنة الوطنية للانتخابات لم تتلقَّ أي ملاحظات من المرشحين، تتعلق بتقنية التسجيل، لافتاً إلى أن اللجنة لديها فريق دعم فني يدير منظومة التسجيل بشكل كامل.

وأكد أن عملية تسجيل الراغبين في الترشح، تسير بشكل جيد ومرضٍ للجميع، إذ إن استخدام نظام التسجيل للترشح عن بُعد، إلى جانب مراكز تقديم طلبات الترشح على مستوى الإمارات، أسهم بشكل جيد في تسهيل الإجراءات.

وذكر لوتاه أن عملية التسجيل تعتبر المرحلة الأولى من الاستحقاق الانتخابي، مؤكداً أن فرق العمل كافة في اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان في الإمارات تعمل بانسجام تام.

ونوه بأن الإقبال على التسجيل خلال الأيام الثلاثة الماضية يعتبر جيداً، سواء من خلال التسجيل حضورياً إلى مقار مراكز التسجيل بالإمارات أو عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، مؤكداً أن هذا الإقبال يوضح مدى استيعاب المرشحين لدور المجلس الوطني وأعضائه، وانتشار ثقافة المشاركة السياسية وفهم أعضاء الهيئات الانتخابية لدورهم وطريقة اختيارهم المرشح المناسب.

ودعا لوتاه المرشحين إلى قراءة «دليل المرشح والناخب» الذي أصدرته اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتعرف إلى دور عضو المجلس الوطني الاتحادي، حيث إنه دور كبير ورئيس ويتطلب جهداً كبيراً من أعضائه.

من جانبه، قال رئيس لجنة إمارة دبي، عيسى المطيوعي: «اللجنة خلال اليومين الأولين شهدت إقبالاً كبيراً للتسجيل عن بُعد من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي»، مضيفاً أن «التسجيل شهد تنوّعاً من جميع الفئات من موظفين وأصحاب مهن خاصة ومتقاعدين».

وذكر المطيوعي، أن إجراءات التسجيل تسير بسلاسة وسهولة، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي أو من خلال الحضور إلى مقر اللجنة، مؤكداً أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، التي تُعتبر ركيزة أساسية لتطور المجتمع الإماراتي وتحقيق طموحاته.

ويستقبل مقر لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في مركز دبي التجاري العالمي (قاعة حتا)، الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ممن تعذر عليهم التسجيل عن طريق منصة التسجيل الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للجنة.