44 طلب ترشح لعضوية «الوطني».. حصيلة اليوم الثالث

تلقت اللجنة الوطنية للانتخابات 44 طلب ترشح خلال اليوم الثالث من عملية تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح للدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

وتلقت الطلبات من خلال الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على الموقع الإلكتروني للجنة www.uaenec.ae، والتطبيق الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات-uaenec)، المتوافر على متجري «آبل ستور» و«غوغل بلاي»، إضافة إلى تسعة مراكز تسجيل موزعة على أنحاء الإمارات، لمن تعذر عليهم تسجيل طلبات ترشحهم عبر الرابط المشار إليه.

وتوزّعت طلبات الترشح في اليوم الثالث على النحو التالي: 18 طلباً في إمارة أبوظبي، و10 طلبات في إمارة دبي، وستة طلبات في إمارة الشارقة، وطلبان في إمارة عجمان، وطلبان في إمارة أم القيوين، وخمسة طلبات في إمارة رأس الخيمة، وطلب واحد في إمارة الفجيرة.

وتستمر اللجنة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات الترشح عبر منصة تسجيل المرشحين الإلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي على مدار الساعة، على أن يتوقف تلقي الطلبات اليوم الجمعة في تمام الـ12 ظهراً بتوقيت الإمارات.

يُشار إلى أن مرحلة تلقي طلبات الترشح بدأت في يوم 15 أغسطس الجاري عبر منصة تسجيل المرشحين الإلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وفي مراكز التسجيل الموزعة على جميع إمارات الدولة.

وبحسب الجدول الزمني للانتخابات ستقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة الأولية للمرشحين في 25 أغسطس الجاري، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين في الثاني من سبتمبر المقبل، بينما تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين اعتباراً من 11 سبتمبر، وتستمر لمدة 23 يوماً.