إجراءات ميسرة للتسجيل في رأس الخيمة وأم القيوين

شهدت لجنتا انتخابات رأس الخيمة وأم القيوين حضوراً لافتاً من المرشحين خلال اليوم الثالث من فتح باب تسجيل الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، إذ رصدت «الإمارات اليوم» تسجيل الطلبات في أقل من خمس دقائق منذ الدخول إلى اللجنة مروراً بتسجيل البيانات والخروج، وذلك بفضل الإجراءات السلسلة التي تمت في اللجنة وإحضار المرشحين للأوراق المطلوبة للتسجيل.

وقال عضو لجنة إمارة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أحمد عبيد الطنيجي، إن جميع المتقدمين للترشح كانوا ملمين بالأوراق المطلوبة للتسجيل لعملية الترشح، الأمر الذي سهل على اللجنة استقبالهم وتسجيلهم دون أي تأخر، ولفت إلى أن عملية الاستقبال والتسجيل منذ فتح باب التسجيل للترشح تمت بسلاسة دون أي مشكلات فنية.

وأضاف أن بعض المرشحين أحضروا أوراقاً إضافية بشكل احتياطي، وهذا ما سهّل عملية التسجيل.

وقال عضو لجنة إمارة أم القيوين للانتخابات، ضياء سلطان حميد بن ربيعة، إن معظم المتقدمين للترشح اعتمدوا على نظام التسجيل الإلكتروني والذكي دون مواجهة أي أعطال فنية.

وأضاف: «تدعو لجنة إمارة أم القيوين الراغبين في التسجيل للانتخابات بالتقدم بطلباتهم قبل الساعة 12 من ظهر اليوم، إمّا من خلال الحضور لمقر اللجنة في وزارة تنمية المجتمع بأم القيوين أو من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات».