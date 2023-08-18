رئيس «لجنة عجمان»: لم نسجّل أي شكوى من المتقدمين للترشح

واصلت لجنة إمارة عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أمس، عملية تسجيل الراغبين في الترشح من أعضاء الهيئة الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لليوم الثالث على التوالي.وقال رئيس اللجنة راشد عبدالرحمن السويدي، إن اللجنة لم تسجل أي شكوى أو ملاحظة تتعلق بمسار العمل أو الإجراءات المتبعة، كما شهدت اللجنة خلال الأيام الماضية من مرحلة التسجيل مشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع وفئاته.

وأضاف السويدي لـ«الإمارات اليوم»، أنه تم استلام طلبات الترشح من أعضاء الهيئة الانتخابية في إمارة عجمان بكل سلاسة عبر النظام الإلكتروني للتسجيل في الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية والتطبيق الذكي، مؤكداً استمرار مركز التسجيل في لجنة إمارة عجمان لاستقبال طلبات الترشح من الأعضاء الراغبين في خوض تجربة الانتخابات، ممن تعذر عليهم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجنة أو تطبيقها الذكي، والذين تتوافر فيهم الشروط الدستورية.

وتابع: «من بين التسهيلات التي قدمتها اللجنة الوطنية مسألة توكيل طلبات الترشح؛ فبإمكان الراغب في الترشح وليس لديه القدرة على التقديم أن يوكّل شخصاً آخر معتمداً وفق النماذج المعتمدة، لتقديم طلب الترشح».