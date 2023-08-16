وظائف شاغرة للمواطنين في الحماية المدنية

أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عن فتح باب التقديم لوظائف شاغرة في قطاع الحماية المدنية، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين التسجيل من خلال زيارة موقع التوظيف الإلكترونيhttp://: http://adcda.gov.ae.

وبينت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، شروط التقديم بأن يكون المتقدم من مواطني الدولة، ولا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد عن 30 سنة، ولا يقل الطول عن 165 سم، ولا يقل الوزن عن 60 كجم، واجتياز المقابلة الشخصية التي تجريها لجنة الاختيار والتعيين، واجتياز المتقدم لدورة الخدمة الوطنية، وأن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل البكالوريوس أو الدبلوم في إحدى التخصصات الهندسة التالية : ( معمارية – ميكانيكية – كهربائية – كيميائية – مدنية – الكتروميكانيكية- الوقاية من الحرائق) أو خريجي ثانوية التكنولوجية التطبيقية أو خريجي الثانوية العامة بنسبة 85 % .