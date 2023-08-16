قرقاش: الإمارات لا تتغير وتسمو فوق منطق القيل والقال

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، اليوم، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "x" ، "تويتر" سابقاً : اتسمت مواقف الامارات دائما بالشجاعة والأصالة والتقييم الاستراتيجي الذي يرى أن أمن وإستقرار وازدهار المنطقة كل لا يتجزأ، تبقى هذه رؤيتنا حتى وإن تغيرت الظروف والأدوات، وتبقى مواقفنا مع الأشقاء والأصدقاء راسخة و مستمرة.

وأضاف قرقاش قائلا "‏الإمارات لا تتغير وتسمو فوق منطق القيل والقال".