مركز متنقل لفحص المركبات في أبوظبي

افتتحت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» مركز أدنوك المتنقل لفحص المركبات.

وشارك في تدشين المركز مدير قطاع العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، بحضور مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات العميد محمد البريك العامري، والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» المهندس بدر سعيد اللمكي.

وأكد العامري أن الخدمة سيتم تقديمها في مجموعة واسعة من المواقع في إمارة أبوظبي، من السابعة صباحاً إلى الثالثة عصراً، وبرسوم خدمة 400 درهم للشركات، و200 درهم للأفراد. ويتم طلب الخدمة عبر التواصل على الهاتف 800300 التابع لمركز خدمة عملاء أدنوك للتوزيع.

وأكد الاستجابة خلال ساعات للطلبات المقدمة، بما في ذلك تحديد الموقع في المناطق السكنية ومواقف المركبات، بما يمكن المتعاملين من توفير كثير من الوقت والجهد لإجراء الفحص الفني المعتمد لمركباتهم.

وقال المهندس بدر اللمكي، إن افتتاح مركز أدنوك المتنقل لفحص المركبات الجديد يأتي في ظل استراتيجية الشركة لتطوير خدمات متميزة تتوافق مع الاحتياجات المتغيرة للعملاء، وفي ظل الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات وتعزيز البنية التحتية التي تدعم النمو الاقتصادي المستمر على مستوى الدولة.