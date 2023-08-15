رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس جمهورية كوريا بوفاة والده

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية إلى رئيس جمهورية كوريا يون سوك يول، في وفاة والده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس يون سوك يول.