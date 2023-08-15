4 دقائق زمن الاستجابة للحالات الطارئة بشرطة الشارقة

نجحت القيادة العامة لشرطة الشارقة، في تسجيل انخفاض قياسي في معدل زمن الاستجابة، خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 4 دقائق، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك تماشياً مع خططها ومستهدفاتها الرامية إلى تعزيز المؤشر الوطني لسرعة زمن الاستجابة للحالات الطارئة بوزارة الداخلية.

وأولت القيادة العامة لشرطة الشارقة اهتماماً خاصاً تحقيقاً لأعلى مستويات الأمن والأمان على مستوى الإمارة، وذلك بتقليل معدل زمن الاستجابة في حالات الطوارئ، وتعزيز الوعي الأمني سعياً نحو الريادة العالمية، وتكلل ذلك النجاح من خلال انتهاج آليات علمية تمثلت في هندسة عملياتها المختلفة، وتقييم الأساليب المتبعة، مع تبني مبادرات تطويرية مبتكرة، وفق مؤشرات الأداء والخبرات الناجحة، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات المفعلة لتقليل زمن الاستجابة، بما يتماشى مع الغايات والأهداف المنشودة، حيث حققت خلال الأشهر الستة الماضية انخفاضاً فاق الفترة نفسها من العام الماضي والبالغ 5.53 دقيقة.

وعكست جهود مستمرة مدى التزام شرطة الشارقة بتطوير خدماتها المقدمة للجمهور وفق أعلى معايير التميز، بما يضمن إرضاء تطلعات الجمهور، والارتقاء بجودة الحياة، إضافةً إلى التطلعات المستقبلية لشرطة الشارقة في تعزيز مكانتها وتحقيق أهدافها بشكل فعّال ومؤثر على جميع المستويات، في ظل جهود الإدارات الشرطية المختلفة، والنجاحات المحققة في كافة المؤشرات، والجهود المبذولة في سبيل تحقيق النسب الطموحة.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة الجمهور للإبلاغ عن الحالات الطارئ عبر الرقم 999، واستخدام الرقم 901 للإبلاغ عن الحالات غير الطارئة، مشيدةً بالمسؤولية المجتمعية التي يوليها الجمهور تجاه المجتمع بالتفاعل الايجابي مع الأجهزة الشرطية، بما يحقق الاستقرار ويضمن بسط الأمن والأمان في أرجاء الإمارة.